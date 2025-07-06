عمرو أديب يطالب بتشكيل لجنة لفحص الطريق الإقليمي

طالب الإعلامي عمرو أديب بضرورة تشكيل لجنة من المهندسين ووفد من نقابة المهندسين ويرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدراسة وفحص الطريق الإقليمي، وذلك عقب تكرار الحوادث على الطريق.

الالتزام بالطريق وآدابه

وأكد الإعلامي عمرو أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: «هذا الوطن قادر على عمل طريق والالتزام به.. ومنذ 12 عاما لم يلتزم أحد بالحزام.. والآن أصبح الأمر حتمي».

تشكيل لجنة من نقابة المهندسين

واستكمل عمرو أديب: «نحن نتحدث عن الدماء على الأسفلت منذ سنوات.. ونطالب بتشكيل لجنة من نقابة المهندسين برئاسة «مدبولي» لفحص الطريق الإقليمي».\

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة إنه عندما وقعت حادث الطريق الإقليمي المار بالمنوفية وراح ضحيته 19 فتاة كان هناك تحرك فوري من الداخلية، وخاصة عندما طلب المواطنين بالرادرات المتحركة.