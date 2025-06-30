عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية، قائلا : «البنات دي حادث مأسوي، لكن المأساة دي طلعت أفضل ما فينا، ولعل هذا الأمر نور للي جاي بعديهم، نور يخلينا ناخد بالنا».

وأضاف عمرو أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر»: «عايزين نوقف البلد على رجليها، والرئيس السيسي كان واضح من البداية، والناس كلها وطنيين وبتشتغل، وعايزين بلدهم أفضل حاجة».

وأكد “أديب”: “المال لا يغني عن المصيبة شيئا، لكن أشكال الدعم مختلفة، رجل أعمال مصري يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية، وبالفعل بدأ العمل بالطريق الإقليمي والسعي نحو التطوير والتحديث”.