عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

أشاد الإعلامي عمرو أديب بتأهل نادي الهلال السعودي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وقال عمرو أديب، خلال حلقة من برنامجه "الحكاية:الهلال فريق قوي ومشرف، ولما يوصل لدور الـ16 يبقى فريق يستحق ده، ماكانش بالحظ ولا مجرد لحظة موفقة، ده شغل فريق بيلعب على حسّ فرق كبيرة وقوية."

وأضاف: "الهلال شرف الكرة العربية، وخلى الناس تتكلم عن فريق حقيقي، مش عن شعارات.. فيه ناس رفعت شعارات كبيرة وخرجت بدري."

وتابع قائلًا: "الهلال نموذج لفريق عربي بيشتغل على كل التفاصيل، من الإدارة إلى الملعب. التأهل ده مش مفاجأة، دي نتيجة مجهود حقيقي ومنظم."

وحصد فريق الهلال السعودي مبلغًا خياليًا بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز الهلال على باتشوكا بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في دور الـ16.