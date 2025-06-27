إنزاجي فخور بانضمام الهلال إلى النخبة في كأس العالم للأندية

أصبح الهلال السعودي الفريق الآسيوي الوحيد الذي تأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم للأندية بفوزه 2-0 على باتشوكا أمس الخميس، منهيًا مشواره في المجموعة الثامنة دون هزيمة، ومتأهلًا إلى دور الستة عشر لمواجهة مانشستر سيتي.



وأثبت الهلال قدرته على منافسة أفضل فرق العالم بتعادله مع ريال مدريد وريد بول سالزبورج في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي.

ولم تتلق شباكه سوى هدف واحد في مبارياته الثلاث، متقاسمًا أفضل سجل دفاعي في دور المجموعات مع باريس سان جيرمان ومونتيري.

وتعاقد نادي الهلال، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة الأغلبية، مع مجموعة من اللاعبين العالميين خلال العامين الماضيين، من بينهم نيمار، ومالكوم، وروبن نيفيس، وماركوس ليوناردو، وألكسندر ميتروفيتش.

وعلى الرغم من رحيل نيمار عن النادي واستمرار غياب ميتروفيتش بسبب إصابة في ربلة الساق، إلا أن ثراء الفريق سمح للهلال بتجاوز ضغوط المرحلة الحاسمة.

وقال مدرب الهلال، سيموني إنزاجي: "كان هدفنا الوصول إلى مجموعة أفضل فرق العالم.

وأضاف: "لم تكن مهمة سهلة، لكن الفريق كان متحدًا ومتماسكًا. قاتل خلال المباريات الثلاث من أجل هدف عظيم... لم نأتِ إلى هنا لمجرد الاستمتاع، بل للمشاركة في كأس العالم، وأردنا الوصول إلى هذه المرحلة".

وواصل: "لم تكن مهمة سهلة، لكن الفريق كان متحدًا ومتماسكًا. كافح خلال المباريات الثلاث من أجل هدف عظيم... لم نأتِ إلى هنا لمجرد الاستمتاع، بل للمشاركة في كأس العالم، وأردنا الوصول إلى هذه المرحلة".

واختتم: "الآن علينا أن نلعب ضد مانشستر سيتي... إنه أحد أعظم فرق العالم. هذه هي المباريات التي يمكنك فيها التحسن والنضج كفريق، لذا أنا فخور جدًا".