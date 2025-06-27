قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس
إسرائيل تعترف بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات
شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ عبد الشافي بعد إنهاء مسيرته الكروية
ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟
ترامب: أنقذت المرشد الإيراني من موت شنيع
الأهالي منهارين | مشاهد مفجعة من تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي
وظائف وزارة المالية 2025 .. التقديم مفتوح الآن لهذه المناصب القيادية
ضحايا حادث الإقليمي | وضع اسم كل فتاة على نعشها في مشهد أبكى الجميع |صور
ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة شركات التكنولوجيا
الزراعة: مصر سجلت التين والعنب والزيتون مؤشرات جغرافية بمطروح
ميزة شاشة القفل الجديدة في One UI 8.. سامسونج تطرح تحديثا تجريبيا
نتنياهو يزور واشنطن يوليو المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنزاجي فخور بانضمام الهلال إلى النخبة في كأس العالم للأندية

إنزاجي
إنزاجي
القسم الرياضي

أصبح الهلال السعودي الفريق الآسيوي الوحيد الذي تأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم للأندية بفوزه 2-0 على باتشوكا أمس الخميس، منهيًا مشواره في المجموعة الثامنة دون هزيمة، ومتأهلًا إلى دور الستة عشر لمواجهة مانشستر سيتي.


وأثبت الهلال قدرته على منافسة أفضل فرق العالم بتعادله مع ريال مدريد وريد بول سالزبورج في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي.
ولم تتلق شباكه سوى هدف واحد في مبارياته الثلاث، متقاسمًا أفضل سجل دفاعي في دور المجموعات مع باريس سان جيرمان ومونتيري.

وتعاقد نادي الهلال، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة الأغلبية، مع مجموعة من اللاعبين العالميين خلال العامين الماضيين، من بينهم نيمار، ومالكوم، وروبن نيفيس، وماركوس ليوناردو، وألكسندر ميتروفيتش.

وعلى الرغم من رحيل نيمار عن النادي واستمرار غياب ميتروفيتش بسبب إصابة في ربلة الساق، إلا أن ثراء الفريق سمح للهلال بتجاوز ضغوط المرحلة الحاسمة.

وقال مدرب الهلال، سيموني إنزاجي: "كان هدفنا الوصول إلى مجموعة أفضل فرق العالم.
وأضاف: "لم تكن مهمة سهلة، لكن الفريق كان متحدًا ومتماسكًا. قاتل خلال المباريات الثلاث من أجل هدف عظيم... لم نأتِ إلى هنا لمجرد الاستمتاع، بل للمشاركة في كأس العالم، وأردنا الوصول إلى هذه المرحلة".

وواصل: "لم تكن مهمة سهلة، لكن الفريق كان متحدًا ومتماسكًا. كافح خلال المباريات الثلاث من أجل هدف عظيم... لم نأتِ إلى هنا لمجرد الاستمتاع، بل للمشاركة في كأس العالم، وأردنا الوصول إلى هذه المرحلة".

واختتم: "الآن علينا أن نلعب ضد مانشستر سيتي... إنه أحد أعظم فرق العالم. هذه هي المباريات التي يمكنك فيها التحسن والنضج كفريق، لذا أنا فخور جدًا".

الهلال السعودي كأس العالم للأندية مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة: التحدي المناخي تحدٍ إنمائي وإنساني يمس الأمن الغذائي وسبل العيش

جانب من توقيع الاتفاقيات

أولها المصرية | توقيع مذكرة تفاهم تنظيمية ثُمانية بين هيئات دوائية إفريقية

Africa Health ExCon

Africa Health ExCon.. تفاصيل جلسات حول أمراض الذئبة الحمراء والسرطان والقلب

بالصور

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد