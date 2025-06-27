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الغندور: سالم الدوسري الهداف التاريخي للعرب بمونديال الأندية.. وإنجاز جديد للهلال والسعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: سالم الدوسري الهداف التاريخي للعرب بمونديال الأندية.. وإنجاز جديد للهلال والسعودية

الغندور
الغندور
منار نور

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم السعودي سالم الدوسري؛ بعدما أصبح الهداف التاريخي للعرب في كأس العالم للأندية، برصيد 5 أهداف حتى الآن، وذلك عقب تأهل فريقه الهلال إلى دور الـ 16 من البطولة.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي  على "فيس بوك": "سالم الدوسري أصبح الهداف التاريخي للعرب في كأس العالم للأندية بـ5 أهداف حتى الآن؛ بعد صعود فريقه إلى دور الـ 16، كأول فريق عربي يشارك 4 مرات في البطولة، من بينها نسخة كان فيها الهلال وصيفًا للبطولة صاحب الميدالية الفضية".

وأضاف الغندور: “مبروك لـ سالم، ولـ الهلال، وللسعودية”.

الغندور الهلال سالم الدوسري

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