الهلال السعودي يحصد مبلغا خياليا بعد التأهل لثمن نهائي مونديال الأندية

حصد فريق الهلال السعودي مبلغًا خياليًا بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز الهلال على باتشوكا بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في دور الـ16.

الهلال يحصد مكافآت خيالية

وحصد الهلال 9.5 دولار فقط من فوزه على باتشوكا (مليوني دولار مكافأة الفوز بجانب 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة*.

وارتفعت مكافآت الهلال في كأس العالم للأندية إلى 21.5 مليون دولار بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، جاءت كالتالي:

- 9,55 مليون دولار “مكافأة المشاركة”.

- 4 ملايين دولار “مكافأة تعادلين وفوز”.

- 7,5 مليون دولار “مكافأة التأهل لدور 16”.

- الإجمالي: 21,5 مليون دولار.

وسجل سالم الدوسري وماركوس ليوناردو هدفي الهلال أمام باتشوكا المكسيكي، في الدقيقتين 22 و90+5.