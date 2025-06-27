هداف العرب في المونديال.. سالم الدوسري يحطم إنجاز الشحات وأبو تريكة

أصبح سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية، بعد هدفه أمام باتشوكا، اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات بمونديال 2025.

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الأول أمام باتشوكا، في المواجهة التي انتهت بفوز الزعيم 2-0.

سالم الدوسري هداف العرب في المونديال

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أصبح سالم الدوسري الهداف العربي الأول في بطولة كأس العالم للأندية بمسماها القديم والجديد، بعد تسجيله الهدف الخامس له أمام فريق باتشوكا المكسيكي، كما أصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 7 مساهمات مباشرة، بواقع 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وتجاوز سالم الدوسري الثنائي المصري لفريق الأهلي حسين الشحات ومحمد أبو تريكة صاحبي الـ 4 أهداف.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط خلف ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 7 نقاط، ليواجه مانشستر سيتي متصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.

وضرب الهلال موعدًا مع مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16.