ظهور كارثي.. الوداد يغادر كأس العالم للأندية برقم سلبي

أنهى فريق الوداد المغربي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية برقم سلبي، إذ فشل في تحقيق أي فوز في تاريخ مشاركته بالبطولة.

وغادر الوداد المغربي مونديال 2025 من دور المجموعات بعدما تلقى 3 هزائم أمام مانشستر سيتي 2-0 ويوفنتوس 4-1 والعين الإماراتي 2-1.

وفي إجمالي مشاركات الوداد في كأس العالم للأندية ، فقد خاض 6 مباريات، في 3 نسخ، لكنه لم يحقق الفوز في أي لقاء ، ليسجل رقما كارثيا في البطولة.

أهداف مباراة الوداد والعين

افتتح الوداد التسجيل مبكرًا عبر اللاعب كاسيوس مايلولا، الذي هز شباك العين في الدقيقة 4 من انطلاقة المباراة، مانحًا الفريق المغربي التقدم.

وفي الدقيقة +45، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح العين، ترجمها بنجاح لابا كودجو إلى هدف التعادل، ليمنح فريقه أول أهدافه في البطولة.

دخل العين الشوط الثاني بقوة، وتمكن اللاعب كاكو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50، مانحًا فريقه التفوق في النتيجة.

وعلى الرغم من محاولات الوداد للعودة، فإن دفاع العين وحارس مرماه روي باتريسيو حافظوا على النتيجة حتى صافرة النهاية.