قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
استقرار الأوضاع.. مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى بيروت وعمان
8% من سكان الأرض بدون كهرباء.. ما السبب؟
بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025
اعرف حقك| مجمعة التأمين تغطي ركاب القطارات والمترو تلقائيا دون اشتراك إضافي
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
إعلام إسرائيلي: قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم ملاكي وأتوبيس بالشرقية
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار بغزة
الحكومة تراقب درجات الحرارة في الصعيد والقاهرة الكبرى اليوم.. إنفوجراف
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
أسبانيا تستدعي سفير دولة الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة المثلوثي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك بعد رحيله

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
سارة عبد الله

وجه حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك السابق، رسالة للجماهير عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام.

وقال حمزة المثلوثي في فيديو عبر صفحته على إنستجرام: “أحلى حاجة خرجت بها من الزمالك إني هاحكي لولادي عن كل الذكريات في هذا النادي”.

وتابع: "لما أخلص كورة، هاجي أتفرّج على مباريات الزمالك، وأفتكر أيامي الجميلة في مصر، والترحاب اللي بشوفه من الناس".

أعلن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن صفوف النادي بصورة رسمية، بعد أن رفض مسئولو النادي فكرة التجديد معه بصورة نهائية.

ونشر حمزة المثلوثي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية: إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي.

وتابع: لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة لا تعرف إلا العشق والانتماء.

وواصل: الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليست فقط لجسدي، بل لروحي أيضًا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة.. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

واختتم: أشكر إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من آمن بي ووقف بجانبي، وأشكر زملائي الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم... أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة، سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي.

حمزة المثلوثي الزمالك إنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

عبير عادل

بطلة لن أعيش في جلباب أبي.. عبير عادل تتبنى طفلة وتعمل سائقة

ليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر

أفضل صديق لي.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ملك

براد بيت

الشرطة تحقق في اقتحام منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده في لندن

بالصور

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

إطلالة مختلفة .. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد