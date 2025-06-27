مقابل 10 ملايين دولار.. هل يرحل وسام أبو علي عن الأهلي؟

كشف محمد فضل، لاعب النادي الأهلي السابق، عن رحيل وسام أبو علي لاعب الأحمر خلال الموسم المقبل.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبو على لعيب كبير أوي، مستواه محترم، سجل 3 أهداف في مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، مجهوده كبير في الملعب، ويجيد تسديد ضربات الحرة المباشرة، لاعب متكامل".

وتابع: “للأسف وسام أبو على بنسبة تتعدى الـ 90% سينتقل لنادي آخر، وده اللي سمعناه من جوه النادي الأهلي، بمقابل مالي كبير يصل إلى 8 أو 10 مليون دولار سينتقل لنادي من أندية السد القطري أو الوصل الإماراتي أو العين الإماراتي”.

عروض عربية وأمريكية للمهاجم الفلسطيني

ووفقًا لتقارير صحفية قطرية، فإن وسام أبو علي تلقى عرضين رسميين من نادي العربي القطري ونادي نيويورك ريدبولز الأمريكي، الذي قدّم عرضًا ماليًا وصلت قيمته إلى 6 ملايين دولار، في ظل المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب خلال مشاركته الأخيرة مع الأهلي في البطولة العالمية.

من جانبها، أوضحت قناة الأهلي أن الإدارة لم تحسم موقفها بعد، لكنها تدرس جميع العروض المقدمة بعناية، خاصة من الناحية المالية، مشيرة إلى أن النادي قد يوافق على رحيل اللاعب إذا كان العرض المقدم يليق باسم الأهلي ويُحقق فائدة فنية ومادية للنادي.

شرط أساسي للموافقة على الرحيل

وأكد التقرير أن أحد الشروط الرئيسية للموافقة على مغادرة وسام أبو علي هو التعاقد مع بديل على نفس المستوى لضمان استمرار القوة الهجومية للفريق، فيما قد تُرفض العروض في حال عدم توافر عرض مناسب ماليًا أو غياب البديل المؤهل لتعويض اللاعب الفلسطيني.

ويُعد وسام أبو علي من أبرز نجوم الأهلي في مونديال الأندية، بعد تسجيله "هاتريك" تاريخي أمام بورتو، ما جعله محط أنظار عدة أندية في الداخل والخارج.