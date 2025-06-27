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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.. الفرق الصاعدة وموعد المباريات

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
رباب الهواري

اكتملت مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات للمسابقة العالمية.

وأسدل الستار صباح اليوم الجمعة على مباريات دور المجموعات لمونديال الأندية، بعد انتهاء مواجهتي المجموعة الثامنة، التي أسفرت عن تأهل فريقي ريال مدريد الإسباني، والهلال السعودي.

وصعد ريال مدريد لدور الـ 16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، عقب الفوز اليوم على سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف نظيفة، كما حجز الهلال السعودي مقعده في الدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، بعد انتصاره اليوم على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون مقابل.

واكتمل بذلك الدور ثمن النهائي للمونديال بعد تأهل 16 فريقا، وهي "الرباعي البرازيلي (بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي)، إنتر ميامي الأمريكي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ 16 غدا السبت بإقامة مباراتي بالميراس البرازيلي مع مواطنه بوتافوجو، وبنفيكا البرتغالي أمام تشيلسي الإنجليزي.

وتستكمل المواجهات بعد غد الأحد، بمباراتي باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي الأمريكي، وفلامنجو البرازيلي أمام بايرن ميونخ الألماني، ثم تقام مباراة وحيدة يوم الإثنين المقبل بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي.

وتستأنف لقاءات الدور ثمن النهائي للمونديال يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الهلال السعودي، ويوفنتوس الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني، على أن تختتم منافسات دور الـ 16 يوم الأربعاء القادم بمباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي.

كأس العالم للأندية ريال مدريد الهلال السعودي مانشيستر سيتى يوفينتوس

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