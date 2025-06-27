قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن صدمة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسؤولي القلعة الحمراء بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد تلقيه عروضًا مغرية في الميركاتو الصيفي.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج “يا مساء الأنوار”، المذاع على قناة “MBC مصر 2”: "وسام أبوعلى، تلقى خلال الأيام الماضية عدة عروض أوروبية وخليجية مغرية، وإن وكيل أعماله فتح بالفعل باب التفاوض مع محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي".

وأضاف: “وسام أبوعلى يحصل على 700 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، بينما عرض النادي على اللاعب تعديل عقده إلى مليون دولار وهو ما رفضه وكيل وسام، حيث أبلغ الإدارة الحمراء بوجود عرض يقترب قيمته من 2.5 مليون دولار، أي 125 مليون جنيه مصري”.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب أكد لمسؤولي الأهلي أن العرض الخارجي يمنح النادي مقابلًا ماديًا كبيرًا، ويجب استغلاله والاستفادة من انتقاله، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد أن هناك حالة من القلق داخل الأهلي من فكرة رحيل وسام أبوعلى، لا سيما مع عدم حسم صفقة مهاجم بديل حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على الفريق في الموسم المقبل.