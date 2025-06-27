ياسر ريان: سرعة لاعبي الأهلي لا تناسب طريقة لعب أفشة

انتقد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، طريقة لعب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر في في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج استاد المحور: "لاعبي الأهلي كانوا يعلمون مدى حزن الجماهير قبل مباراة بورتو لذلك أظهروا أقوى ما لديهم".

وأضاف: "تريزيجيه خرج نفسيا من البطولة بعد إهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، والأهلي ركز على النواحي الهجومية أكثر من الدفاعية في تعاقداته قبل المونديال".

وأكمل: "كأس العالم للأندية كانت بمثابة مقياس للاعبي الأهلي لمعرفة قدراتهم على المستوى الدولي، وطريقة لعب ريبيرو وسرعة رتم لاعبي الأهلي لا تساعد طريقة لعب أفشة".

واختتم حديثه قائلًا: “الكرة المصرية تفتقد لمركز الظهير الأيسر ومعلول كان الأفضل في السنوات الأخيرة، وكريم الدبيس لاعب جيد جدا ولا بد أن يحصل على فرصة ودقائق مع الأهلي”.