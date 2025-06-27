الأهلي يكشف عن موقفه من بيع وسام أبو علي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي أكد أن هناك تواصل تم بشكل ودي من جانب ناديان من الخليج ونادي أوروبي ونادي أمريكي مع النادي الأهلي للاستفسار عن موقف القلعة الحمراء من بيع وسام أبوعلي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد إن الأهلي رافض فكرة النقاش في أي شئ يخص وسام أبوعلي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاهلي لا يناقش عروض ودية".

وأضاف، أن هناك اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي وخوسيه ريبيرو المدير الفني خلال ساعات لحسم عدد من الملفات الهامة الخاصة بالصفقات والراحلين.