أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة

انتقد أسامة عرابي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق الأحمر خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن التعاقدات الجديدة أثّرت سلبًا على الانسجام داخل الفريق.

وقال عرابي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "طموحات جماهير الأهلي كانت كبيرة جدًا، خاصة بعد التعاقد مع 6 أو 7 صفقات قبل البطولة، لدرجة أن بعض الأهلاوية مجانين توقعوا وصول الفريق لنصف النهائي، لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا".

وأضاف: "كنا ننتظر أن يتجاوز الأهلي دور المجموعات على الأقل، لأن القرعة كانت في مصلحة الفريق، لكن ما شاهدناه داخل الملعب كشف غياب الانسجام، ووضح أن اللاعبين الجدد لم يتأقلموا بعد".

وتابع عرابي: “المدير الفني لا يزال في مرحلة اكتشاف الفريق، وتجربته لـ22 لاعبًا في لقاء باتشوكا تؤكد أنه لم يستقر حتى الآن على التشكيل الأساسي، وده معناه أن الأهلي لم يكن جاهزًا فنيًا ولا بدنيًا بالشكل الكافي”.