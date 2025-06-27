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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية بعد فوز مستحق على سالزبورج

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

حسم ريال مدريد تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز قوي بثلاثة أهداف دون رد على فريق سالزبورج. المباراة أقيمت على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة.


 

أهداف الملكي: توقيت مثالي وحسم مبكر

بدأ ريال مدريد اللقاء بشكل منظم، ونجح في افتتاح التسجيل عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 40. قبل نهاية الشوط الأول، أضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، ليمنح فريقه أريحية كبيرة قبل الدخول في الشوط الثاني. وفي الدقيقة 84، اختتم فران جارسيا ثلاثية الميرينغي بهدف رائع أكد هيمنة الفريق الإسباني على مجريات اللقاء.


 ريال مدريد يتصدر مجموعته بجدارة

بهذا الفوز، تصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ 16 من البطولة. قدم الفريق أداءً جماعيًا مميزًا، وسجل الأهداف في توقيتات مؤثرة أربكت الخصم وأمنت الفوز دون عناء.


 

تشكيلة ريال مدريد الأساسية

دخل ريال مدريد اللقاء بالتشكيلة التالية:


 

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا
  • الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، أنطونيو روديجير، فران جارسيا
  • الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام
  • الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور


 


 

موعد المواجهة القادمة أمام يوفنتوس

من المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق يوفنتوس الإيطالي، وصيف المجموعة السابعة، في مباراة منتظرة ستقام بمدينة ميامي يوم 1 يوليو، ضمن منافسات دور الـ 16


 

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