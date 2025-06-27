الهلال السعودي يصنع التاريخ ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية

حقق فريق الهلال السعودي إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه المستحق على فريق باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “جيوديس بارك” في مدينة ناشفيل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.



سالم الدوسري وليوناردو يقودان الهلال للفوز



افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة واستغلال مثالي للفرصة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء، أضاف المهاجم ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 95، ليؤمن نقاط المباراة الثلاث ويضمن تأهل الفريق للدور التالي.



الهلال يحسم المركز الثاني في المجموعة

بفوزه على باتشوكا، رفع الهلال رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سالزبورج صاحب المركز الثالث. هذا التأهل يعد إنجازًا مهمًا للفريق في مشاركته القارية، ويعكس تطور الكرة السعودية على المستوى العالمي.



التشكيلة الأساسية للهلال

دخل الهلال المباراة بتشكيلة قوية ضمت:





حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي

الوسط الدفاعي: روبن نيفيز، ناصر الدوسري

الوسط الهجومي: مالكوم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري

الهجوم: ماركوس ليوناردو



مواجهة منتظرة أمام مانشستر سيتي

من المقرر أن يلتقي الهلال في دور الـ 16 مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة مرتقبة تجمع أحد أقوى الفرق الأوروبية مع ممثل الكرة السعودية، في لقاء يُنتظر أن يشهد ندية وإثارة كبيرة.



