مبروك للزعيم.. إبراهيم عبد الجواد يهنئ الهلال بالتأهل لدور الـ16 في المونديال

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على فوز الهلال السعودي على باتشوكا في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "ألف مليون مبروك للهلال السعودي وجماهيره التأهل لدور 16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز علي باتشوكا 2 صفر سالم الدوسري صاحب الهدف الأول أصبح الأكثر عربياً وآسيوياً تسجيلاً للأهداف برصيد (5 أهداف).. مبروك للزعيم".

وتأهل الهلال السعودي إلى دور الـ 16 لمونديال الأندية بعد فوزه الثمين صباح اليوم الجمعة على فريق باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة للمسابقة.

وتوج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء، حيث كان أحد أهم أسباب انتصار الهلال اليوم وتأهله للدور ثمن النهائي.

وسجل اللاعب الهدف الأول للهلال في اللقاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليقود الفريق السعودي لتحقيق هذا الانتصار، وبلوغ الدور القادم في المونديال.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل.