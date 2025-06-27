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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سالم الدوسري أفضل لاعب في لقاء الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية

سالم الدوسري
سالم الدوسري
رباب الهواري

فاز اللاعب سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل الهلال السعودي إلى دور الـ 16 لمونديال الأندية بعد فوزه الثمين صباح اليوم الجمعة على فريق باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة للمسابقة.

وتوج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء، حيث كان أحد أهم أسباب انتصار الهلال اليوم وتأهله للدور ثمن النهائي.

وسجل اللاعب الهدف الأول للهلال في اللقاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليقود الفريق السعودي لتحقيق هذا الانتصار، وبلوغ الدور القادم في المونديال.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل.

سالم الدوسرى الهلال السعودي باتشوكا كأس العالم للاندية اخبار الرياضة

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