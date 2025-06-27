قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة
برلمانية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث
جيش الاحتلال يعلن قصف 35 موقع إنتاج صواريخ وقـ.تل 11 عالما نوويا
انتشار رجال الأمن.. الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة
موضوع خطبة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد
مقابل 10 ملايين دولار.. هل يرحل وسام أبو علي عن الأهلي؟
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لكافة طرق حجز تذاكر القطارات
سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025
مصر والصين ترسمان مستقبل الاقتصاد.. شراكة صناعية استراتيجية تقود التنمية وتفتح أسواق التصدير
مصر وفرنسا تؤكدان أهمية التزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل كامل
كيلو الطماطم بـ6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز مستحق.. شوبير يشيد بالهلال السعودي بعد التأهل في مونديال الأندية

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الهلال السعودي على باتشوكا في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “ألف مبروك لنادي الهلال السعودي التأهل لدور الـ 16 في كاس العالم للأندية مباراة رائعة وفوز مستحق بالتوفيق في المباراة الصعبة أمام مانشستر سيتي”.

وتأهل الهلال السعودي إلى دور الـ 16 لمونديال الأندية بعد فوزه الثمين صباح اليوم الجمعة على فريق باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة للمسابقة.

وتوج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء، حيث كان أحد أهم أسباب انتصار الهلال اليوم وتأهله للدور ثمن النهائي.

وسجل اللاعب الهدف الأول للهلال في اللقاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليقود الفريق السعودي لتحقيق هذا الانتصار، وبلوغ الدور القادم في المونديال.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل.

أحمد شوبير الهلال السعودي كأس العالم للأندية باتشوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

ارشيفي

الجثمان في القاهرة .. وفاة طيار سعودي أثناء رحلته من جدة إلى لندن

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

البلوجر الفنزويلي

مات قدام جمهوره لسبب صادم .. مقتل بلوجر فنزويلي يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

القس يوليوس جاد

وفاة كاهن من إيبارشية ملوي إثر حادث سير.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

طارق النبراوي نقيب المهندسين

أزعج الأعضاء.. النبراوي يوضح تفاصيل قيد حملة دبلوم الصنايع بنقابة المهندسين

الحج السياحي

السياحة والآثار: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام

بالصور

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

إطلالة مختلفة .. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل تورتة الفراولة في عشر دقائق

تورتة الفراولة
تورتة الفراولة
تورتة الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد