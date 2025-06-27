فينيسيوس يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وسالزبورج بمونديال الأندية

توج فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في مونديال الأندية.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ريد بول سالزبورج بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الجمعة، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح فينيسيوس جونيور في قيادة ريال مدريد لتحقيق الانتصار بعد أن قدم اللاعب البرازيلي مباراة مميزة، حيث سجل الهدف الأول للميرنجي وصنع الهدف الثاني لزميله فالفيردي، ليتوج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب.

وتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 7 نقاط، ليتأهل لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر، يوم الثلاثاء القادم، بينما ودع ريد بول سالزبورج المونديال، بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة.