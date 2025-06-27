حراق كل اللجان.. شقيق رامي ربيعة يوجه رسالة مثيرة عبر إنستجرام

شارك حسام ربيعة، شقيق رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، منشورا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعد فوزه على الوداد المغربي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب شقيق رامي ربيعة: "مبروك المركز الثالث في المجموعة الأصعب بكأس العالم 2025 يا حراق، على كل اللجان".

منشور حسام ربيعة

وحقق فريق العين الإماراتي انتصارًا ثمينًا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الخميس على ملعب “أودي فيلد” في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بداية سريعة للوداد ورد إماراتي قبل نهاية الشوط الأول

افتتح الوداد التسجيل مبكرًا عبر اللاعب كاسيوس مايلولا، الذي هز شباك العين في الدقيقة 4 من انطلاقة المباراة، مانحًا الفريق المغربي التقدم.

وفي الدقيقة +45، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح العين، ترجمها بنجاح لابا كودجو إلى هدف التعادل، ليمنح فريقه أول أهدافه في البطولة.