العين الإماراتي يهزم الوداد 2 - 1 فى كأس العالم للأندية

حقق فريق العين الإماراتي انتصارًا ثمينًا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على ملعب “أودي فيلد” في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.





بداية سريعة للوداد ورد إماراتي قبل نهاية الشوط الأول

افتتح الوداد التسجيل مبكرًا عبر اللاعب كاسيوس مايلولا، الذي هز شباك العين في الدقيقة 4 من انطلاقة المباراة، مانحًا الفريق المغربي التقدم.

وفي الدقيقة +45، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح العين، ترجمها بنجاح لابا كودجو إلى هدف التعادل، ليمنح فريقه أول أهدافه في البطولة.





كاكو يحسم النتيجة للعيناوية

دخل العين الشوط الثاني بقوة، وتمكن اللاعب كاكو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50، مانحًا فريقه التفوق في النتيجة. وعلى الرغم من محاولات الوداد للعودة، فإن دفاع العين وحارس مرماه روي باتريسيو حافظوا على النتيجة حتى صافرة النهاية.





العين يحتل المركز الثالث والوداد يودع البطولة بلا نقاط

بهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، بينما غادر الوداد المنافسات دون أن يحقق أي نقطة، بعد ثلاث هزائم متتالية.





تشكيلة العين الأساسية

بدأ العين اللقاء بالتشكيلة التالية:

روي باتريسيو في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من ياسيتش، رامي ربيعة، يحيى بن خالق، فاكوندو زابالا، وفي الوسط تراوري، يونج وو، بالاسيوس، كاكو، وفي الهجوم سفيان رحيمي ولابا كودجو



