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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سالم الدوسري: أخضع لأشعة خلال ساعات.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سارة عبد الله

أعرب سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على باتشوكا.

وقال الدوسري في تصريحات تليفزيونية: “نحن فريق واحد وهدفنا واحد هو تحقيق الفوز في كل المباريات، والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال”.

وعن إصابة الدوسري أمام باتشوكا، قال: “سأخضع إلى أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة على موضع الإصابة، لتشخيص حجم الإصابة”.

وفاز اللاعب سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل الهلال السعودي إلى دور الـ 16 لمونديال الأندية بعد فوزه الثمين صباح اليوم الجمعة على فريق باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة للمسابقة.

وسجل اللاعب الهدف الأول للهلال في اللقاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليقود الفريق السعودي لتحقيق هذا الانتصار، وبلوغ الدور القادم في المونديال.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل.

سالم الدوسري الهلال السعودي كأس العالم للأندية

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