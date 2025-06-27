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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح في إطلالة صباحية بملابس رياضية أثناء أداء تمارين في الأجواء الطبيعية.

محمد صلاح

وينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح، قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح ، دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

هل يقتنص صلاح الجائزة للمرة الثالثة؟
ويسعى صاحب الـ33 عاما لحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وإن تحقق ذلك سيكون صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث مرات.

محمد صلاح انستجرام ليفربول

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