21 مليون دولار .. الهلال يكتب التاريخ في كأس العالم للأندية

شهدت النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة، تباينًا كبيرًا في أداء الأندية العربية، حيث خطف الهلال السعودي الأضواء بنتائجه المميزة وتأهله التاريخي، فيما خيّب الوداد المغربي آمال جماهيره بخروج مبكر دون أي نقطة.

الهلال.. تأهل تاريخي وإيرادات قياسية

نجح نادي الهلال السعودي في تحقيق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما أنهى دور المجموعات دون أي خسارة، ليصبح أول نادٍ عربي وآسيوي يتجاوز دور المجموعات في نظام البطولة الجديد.

نتائج المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

تعادل مع ريال مدريد الإسباني

تعادل مع ريد بول سالزبورج النمساوي

فوز على باتشوكا المكسيكي

بذلك، جمع الهلال 5 نقاط احتل بها المركز الثاني في مجموعته خلف ريال مدريد، وضرب موعدًا في دور الـ16 من البطولة.

لم تقتصر مكاسب الهلال على الجانب الرياضي فقط، بل امتدت إلى الجانب المالي، حيث بلغت إجمالي إيراداته نحو 21 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة

2 مليون دولار مكافأة الفوز على باتشوكا

2 مليون دولار مكافأتي التعادلين (مليون لكل مباراة)

7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الـ16

الوداد.. ثلاث هزائم وخروج صادم

على الجانب الآخر، لم يكن مشوار الوداد المغربي في البطولة مرضيًا لجماهيره، إذ أنهى دور المجموعات بثلاث هزائم متتالية، ليكون الفريق الوحيد من القارة الإفريقية الذي يودع البطولة بلا نقاط.

النتائج في المجموعة السابعة:

خسارة أمام مانشستر سيتي 0-2

خسارة أمام يوفنتوس 1-4

خسارة أمام العين الإماراتي 1-2

وبهذه النتائج، احتل الوداد المركز الأخير في مجموعته، وخرج من البطولة دون أي مقابل مالي من جوائز المباريات، في ختام يُعد من الأسوأ في مشاركاته القارية والعالمية.