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إنجاز تاريخي .. خطاب عاجل من الفيفا لـ بيراميدز لسبب مهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي .. خطاب عاجل من الفيفا لـ بيراميدز لسبب مهم

فيفا
فيفا
حمزة شعيب

تلقى نادي بيراميدز خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد من خلاله مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، بصفته بطل قارة إفريقيا، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه هذا الموسم.

 

وجاء تأهل بيراميدز للبطولة العالمية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، في إنجاز لافت تحقق في ثاني مشاركة له بالبطولة القارية، وبعد أقل من 7 أعوام على تأسيس النادي.

وفي رسالته الرسمية، هنأ "فيفا" النادي المصري على تتويجه القاري، مؤكدًا مشاركته ضمن أبطال القارات في النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال، التي تُقام بصيغة موسعة.

مواعيد مباريات بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

الأحد 14 سبتمبر
بيراميدز (بطل إفريقيا) vs أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)
 استاد الدفاع الجوي – القاهرة

الخميس 23 سبتمبر
الأهلي السعودي (بطل آسيا) vs الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي
 ملعب الإنماء – جدة

المرحلة النهائية في قطر - ديسمبر 2025

تُقام المرحلة النهائية من البطولة بصيغة مجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر، وتشهد مواجهات نارية بين أبطال القارات:

الأربعاء 10 ديسمبر
كروز أزول (بطل الكونكاكاف) vs بطل أمريكا الجنوبية (لم يُحدد بعد)

السبت 13 ديسمبر
الفائز من مواجهة الكونكاكاف وأمريكا الجنوبية vs المتأهل من مسار بيراميدز/أوكلاند/الأهلي السعودي

الأربعاء 17 ديسمبر
باريس سان جيرمان (بطل أوروبا) يخوض النهائي أمام المتأهل من التصفيات السابقة

 

تمثل هذه المشاركة خطوة استثنائية في مسيرة بيراميدز، الذي بات على أعتاب الظهور العالمي في مواجهة أندية بحجم باريس سان جيرمان وكروز أزول، ضمن بطولة تشهد تطورًا في نظامها لتجمع أبطال القارات في منافسة مباشرة على اللقب العالمي.

بيراميدز إنتركونتيننتال فيفا

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