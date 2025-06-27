مفاجأة.. الكشف عن وجهة علي معلول المقبلة

أفاد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن وجهة الدولي التونسي علي معلول، بعد الرحيل عن النادي الأهلي.



ورحل معلول، البالغ من العمر 35 عامًا، عن النادي الأهلي بعد انتهاء عقده.

ويُعد علي معلول أحد أساطير النادي الأهلي، بعدما حقق العديد من البطولات بالإضافة إلى مشاركته في 292 مباراة بكل المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن معلول بات قريبًا من الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية، خلال الصيف الجاري.

وأشارت إلى أن اللاعب تلقى عرضًا للعودة إلى الصفاقسي التونسي ولكن تخبط الإدارة أبعد تفكيره عن هذه الخطوة.



بطولات علي معلول مع الأهلي



يُذكر أن علي معلول توّج بـ 22 بطولة، بالإضافة إلى حصوله على هداف كأس العالم للأندية موسم 2023-2024.