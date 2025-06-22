نبيل معلول: كنت أتمنى استمرار النحاس مدربًا للأهلي في المونديال

علق التونسي نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي السابق، على أداء فريقه أمام لوس أنجلوس في مباراة كأس العالم للأندية 2025.



وقال نبيل معلول، في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "الترجي التونسي قدم عرضا مميزا جدًا أمام لوس أنجلوس واستحق الفوز".



واضاف: "يوسف البلايلي في أفضل فورمة فنية وقدم مستوى رائع أمام منافسه الأمريكي".



وأكمل: "الأهلي والوداد المغربي استفادوا من أرباح المشاركة في المونديال بصفقات كبيرة، والترجي التونسي كان في حاجة الي انتدابات مميزة كما فعل الأهلي والوداد".



وتابع معلول، في تصريحاته قائلًا: "بشير بن سعيد حارس الترجي كان متميز جدا بعد أن قام بدور الليبيرو أيضا بسبب تقدم المدافعين".



وأضاف: "الأهلي سوف يكون مسيطرا على الكرة الإفريقية بعد التعاقدات الأخيرة، وكنت أتمنى أن يقود عماد النحاس الأهلي في كأس العالم للأندية".



وأفاد: "ريبيرو كان من الأفضل أن يتولى قيادة الأهلي بعد مونديال الأندية".

وختم نبيل معلول، تصريحاته قائلًا: "محمد علي بن رمضان سيقدم مستويات أفضل بعد تحقيق مزيد من التأقلم مع الأهلي".