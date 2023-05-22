معين الشعباني مديرا فنيا لـ الترجي التونسي خلفا لـ نبيل معلول

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن أختيار معين الشعياني مديراً فنياً للترجي التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكتب شوبير “رسميًا - معين الشعباني مديرا فنيا للترجي التونسي خلفا لنبيل معلول.”

يذكر أنه قد استقرت إدارة الترجي التونسي، على تعيين معين الشعباني، مديرًا فنيًا، خلفا لنبيل معلول الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق التونسي، عقب الخسارة المخيبة على يد الأهلي، بثلاثية نظيفة.



وسبق للشعباني صاحب الـ41 عاماً، أن قاد الترجي للفوز بلقبي دوري أبطال افريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2018 و2019 قبل أن يرحل عن الفريق في 2021.