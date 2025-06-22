مفيش لياقة ولا روح.. لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي بكأس العالم للأندية|فيديو

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أداء الأهلي في كأس العالم للأندية بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين قائلة:"نحن فقدنا البطولة منذ مباراة الأهلي وإنتر ميامي، وليست المباراة الأخيرة، حيث كان أسوأ أداء للأهلي منذ فترة طويلة، لا لياقة، ولا روح، ولا نفس، ولا قدرة. لعبنا أو ملعبناش، الأهلي مجاش في المباراة دي! إحنا كنا بنلعب كورة تانية غير الكورة اللي بتتلعب في المباريات في العالم… لعبنا كورة حوكشة!"



وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"بعد المباراة، حتى ولو بإذن المدرب أو المدير الفني، اللاعبين نزلوا يعملوا شوبينج! وأنا بسألهم: هو إنت عندك نفس تعمل شوبينج؟! عندك سعادة؟! فين النفس؟! ده الواحد لما ابنه بيحلّ وحش في الامتحان، بيفضل متنكد أسبوع! وأنت منكد على شعب كله وعندك نفس تنزل تتسلّى وتنبسط؟"



أكملت:"حتى لو نزلتوا بإذن الإدارة، ده يُعتبر لامبالاة من اللاعبين، حتى لو بإذن المدير الفني. هذه لامبالاة غير طبيعية!"

واختتمت:"المباراة القادمة صعبة جدًا. معرفش إذا كنا هنحقق سكور ولا لا، لكن الحقيقة إحنا محتاجين وقفة… وقفة للاعبين، ووقفة للأهلي. إحنا ما دفعناش الفلوس دي كلها علشان النتيجة تكون بهذا الشكل!"