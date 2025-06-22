الحضري: تقييمي للشناوي 10 من 10.. وبالميراس عمل حساب للأهلي في المونديال

أشار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قدم مباريات جيدة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحضري، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC": "الأهلي ظهر بشكل جيد للغاية في الشوط الأول أمام إنتر ميامي، وكان من الممكن أن يكسب 4 أو 5، وركلة الجزاء دي ضربة حظ".

وتابع: "بالميراس عمل حساب للأهلي، والأهلي قدم شوطا جيدا للغاية، وظهر بمستوى جيد على قدر الإمكانيات، وهناك فارق في الإمكانيات والسرعات بكل تأكيد، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "الشناوي قدم مباراتين على أعلى مستوى، خاصة مباراة إنتر ميامي، وجاهزية مصطفى شوبير جزء من تألق الشناوي".

وأكد الحضري أن وجود مصطفى شوبير هو السبب والدافع لتألق الشناوي وظهوره بمظهر جيد.

واختتم الحضري حديثه قائلا: "تقييمي للشناوي في المباراتين 10 من 10، وقدم مستوى متميزا".