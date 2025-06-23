انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

كشف محمد سلامة، وكيل أعمال حمزة المثلوثي، مدافع فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، عن كواليس أزمة اللاعب مع إدارة القلعة البيضاء، والتي تسببت في عدم قيده ضمن قائمة الفريق.

وقال سلامة، في تصريحات عبر شاشة «أون سبورت»: «حمزة قضى خمس سنوات داخل نادي الزمالك، وخلال تلك الفترة مر النادي بأزمات مالية كبيرة، ومع ذلك لم يتحدث اللاعب أو يفتعل أي مشاكل، لكنه يشعر بالحزن بسبب طريقة تعامل النادي معه مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بملف التجديد».

وأضاف:«لما علي معلول اتعرض للإصابة في الأهلي، إدارة النادي تمسكت به وجددت عقده، وانتظروا حتى تعافى وعاد للمشاركة مع الفريق، وبعدها رحل في الوقت المناسب وهو في كامل لياقته.. نفس الموقف كان من الممكن أن يحدث مع حمزة لو وجد نفس التقدير».