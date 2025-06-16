الأجانب كتير بالفريق.. خبر مثير عن مستقبل المثلوثي مع الزمالك

يبدأ اليوم الاثنين، التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في الإمارات لتجهيزه بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي من قبل.

وكان اللاعب وصل إلى الإمارات مساء الأمس على أن يستمر هناك لحين الانتهاء من المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي وفقاً للبروتوكول العلاجي الموضوع له من قبل الطبيب المعالج.

وأدى حمزة المثلوثي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في القاهرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق

عقد التونسي حمزة المثلوثي انتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم حسم موقفه بالاستمرار مع الفريق من عدمه في ظل كثرة عدد اللاعبين الأجانب بالفريق.