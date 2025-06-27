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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتزال الكرة .. أرقام عبد الشافي بنهاية مشوار أسطوري بالزمالك

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
إسلام مقلد

أعلن نادي الزمالك رسميًا اعتزال محمد عبدالشافي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، لتُسدل الستارة على مسيرة كروية حافلة بالعطاء والوفاء لقميص القلعة البيضاء، بعدما قضى سنوات طويلة شكل خلالها أحد رموز الانتماء والهدوء داخل المستطيل الأخضر.

ونشر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبًا بصورة للظهير الأيسر المخضرم، جاء فيه: "الانتماء والتاريخ. محمد عبدالشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا. شكرًا يا شيفو على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك."

ويُعد عبدالشافي أحد أكثر اللاعبين حفاظًا على استقرار مستواه داخل الفريق منذ انضمامه من غزل المحلة في عام 2009، حيث شارك بقميص الزمالك في 235 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه، وكان عنصرًا ثابتًا في الخط الخلفي للقلعة البيضاء خلال حقبة ذهبية.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، خاض عبدالشافي إجمالًا 402 مباراة على مستوى جميع الأندية والمنتخب، وسجل 11 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 34 تمريرة حاسمة، ما يعكس مساهماته الهجومية والدفاعية المتميزة على مدار مشواره الكروي.

وعلى مستوى البطولات، توج عبدالشافي بـ10 ألقاب مع الزمالك، شملت 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، و4 بطولات لكأس مصر، ولقبًا للسوبر المحلي، إلى جانب بطولتين قاريتين هما كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، ليضع اسمه ضمن قائمة الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي.

واشتهر "شيفو" بأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب، وكان مثالاً للاعب المُلتزم والقدوة لزملائه، ما جعل جماهير الزمالك تعتبره أحد رموز الوفاء والانتماء، خاصة بعد عودته للنادي في 2019 عقب فترة احتراف ناجحة مع الأهلي السعودي.

رحيل عبدالشافي عن الملاعب لا يمثل نهاية لحضوره في قلوب الجماهير، بل بداية لتاريخ سيُذكر دائمًا كلما تحدثت الجماهير عن لاعبين عشقوا الزمالك بإخلاص، وتركوا فيه بصمة لا تُنسى.

نادي الزمالك محمد عبدالشافي كرة القدم القلعة البيضاء

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