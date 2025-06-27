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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوريري ديلو سبورت: الهلال يحسم صفقة أوسيمين مقابل 40 مليون يورو سنويا

أوسيمين
أوسيمين
إسلام مقلد

كشف الصحفي الإيطالي البارز إيفان زازاروني، رئيس تحرير صحيفة كوريري ديلو سبورت، أن نادي الهلال السعودي أنهى فعليًا كافة تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، بعد مفاوضات معقدة وطويلة توصل خلالها الطرفان لاتفاق نهائي حول الجوانب المالية والشخصية.

وخلال ظهوره في برنامج "راديو جول"، أكد زازاروني أن الصفقة باتت "شبه رسمية"، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه الهلال كان "لا يُرفض"، مضيفًا: "لا يوجد نادٍ في أوروبا أو العالم اقترب حتى من نصف ما قدمه الهلال للاعب أوسيمين".

وأوضح أن اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، سيحصل على راتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، متجاوزًا بذلك عدة عروض سابقة تلقاها من الهلال، كان آخرها قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف زازاروني: "في البداية، لم يكن أوسيمين متحمسًا للانتقال إلى الدوري السعودي أو لفكرة اللعب خارج أوروبا، لكنه غيّر موقفه كليًا أمام العرض المالي الفلكي الذي وصله من الهلال".

وأكد الصحفي الإيطالي أن نادي جالطة سراي التركي كان من أبرز المهتمين بالتعاقد مع أوسيمين، إلا أنه انسحب مبكرًا من السباق بسبب العجز عن مجاراة العرض السعودي، في حين لم يتم تقديم أي عروض رسمية من أندية إنجليزية كما تردد مؤخرًا.

وكشف زازاروني أن الهلال بدأ التفاوض مع أوسيمين براتب سنوي قدره 30 مليون يورو، لكن اللاعب تمسك بالحصول على 40 مليونًا، وهو ما وافقت عليه إدارة "الزعيم" في النهاية، لتأمين الصفقة قبل بداية الموسم الجديد.

وينتظر أن يعلن الهلال رسميًا عن الصفقة في الأيام المقبلة، لتكون واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ النادي والدوري السعودي للمحترفين، ولتمنح الفريق دفعة هجومية كبيرة في ظل الاستعداد للمنافسة على البطولات المحلية والقارية والمشاركة المحتملة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية الموسعة 2029.

نادي الهلال السعودي الهلال السعودي النيجيري فيكتور أوسيمين فيكتور أوسيمين

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