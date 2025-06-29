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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نخرج بالمعروف.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ أحمد السقا ومها الصغير

السقا ومها الصغير
السقا ومها الصغير
إسراء صبري

تطرق الإعلامي عمرو أديب إلى الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين الفنان أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد تداول أنباء عن تصاعد الخلافات بين الطرفين ووصولها إلى أقسام الشرطة.

واسترسل خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "MBC مصر" مساء السبت، رغم كونه شخصًا عاديًا، إلا أن حياته الشخصية تكون دومًا تحت المجهر، مشيرًا إلى أن حالات الطلاق في الوسط الفني تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

وأضاف: "لما بيكون في مشكلة تخص فنان بحجم أحمد السقا، بتتحول لخبر يتصدر حديث الناس، وده بيحمل الفنان مسؤولية الحفاظ على صورته والتعامل مع الأمور بحكمة، لأن الناس بتنظر له على إنه قيمة فنية كبيرة".

وشدد أديب على ضرورة تفادي تداول أخبار مسيئة، قائلًا: "محدش عنده مشكلة إن فنان يطلق مراته، لكن الأخبار اللي تتقال عن اعتداء أو مطاردة بتسيء للطرفين وبتكبر الأزمة بدون داعي".

وفي رسالة مباشرة إلى السقا ومها الصغير، قال عمرو أديب: "الخلافات العائلية واردة، لكن الأهم هو طريقة التعامل معها، خاصة لما يكون في أولاد بينكم. أنهيوا الموضوع بشكل راقٍ ومحترم، زي ما دخلتم العلاقة بالمعروف، اخرجوا منها بالمعروف".

واختتم حديثه بمناشدة صريحة للفنان أحمد السقا، قائلاً: "أنا بناشد صديقي، وبقوله: اهدا يا أحمد، كفاية كده. أنتم الاتنين شخصيات محترمة وليكم وضع اجتماعي وفني كبير، والخلاف مش لازم يكون ساحة للانتقام أو التشهير".

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب أحمد السقا مها الصغير

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