ثورة 30 يونيو | عمرو أديب: أعداء الوطن مرمين في الزبالة وبيبوسوا الأيادي

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونية، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من الوقوع وأعادت البلاد من مختطفيها.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"التعلب فات فات وفي ديلة سبع لفات، والبلد وقفت على رجليها، وكل اللي كانوا ضد الثورة بيبوسوا الأيادي".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، :"كانوا بيقولوا يوم الجمعة العصر مرسي هيرجع القصر، وبعد كل السنين دي على ثورة 30 يونيو أين انتم، وفي النهاية تبقى مصر، وانتم خونة وعملاء لأجهزة مخابرات واترميتوا في الزبالة ومزلولين".