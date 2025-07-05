الديهي يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بشأن الطريق الإقليمي: حياة الناس أهم

علق الإعلامي نشأت الديهي، على صدور توجيه رئاسي بضرورة إغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي تشهد أعمال صيانة، مع التأكيد على توفير بدائل مناسبة لتسيير حركة المواطنين خلال هذه الفترة.

وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، على أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الأرواح، قائلًا: "مش بدعة لما نقفل الطريق لمدة أسبوع أو شهر.. حياة الناس أهم من أي مصالح مؤقتة".

وأوضح أن تنفيذ هذا التوجيه يتطلب تنسيقًا محكمًا، مشيرًا إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير يمتلك الإمكانيات الكافية لتنفيذه، حيث توجد مئات شركات الطرق والرصف المسجلة لدى الوزارة.

إنجاز أعمال الإصلاح

أضاف الديهي: "لو كل شركة من هذه الشركات أخذت جزءً من الطريق، يمكن إنجاز أعمال الإصلاح بالكامل خلال أسبوع أو أسبوعين".

وشدد على أن إغلاق الطريق قد يكون حلاً جريئًا وناجحًا إذا ما تم تنفيذه بشكل مدروس، داعيًا إلى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لانضباط الشارع المصري، بدءًا من سلوك المواطنين على الطرق.



إصلاح شامل للطريق

ختم الديهي حديثه: "نحتاج إلى إصلاح شامل للطريق دفعة واحدة، زي ما الكتاب بيقول، وهذا لا يتم إلا بإرادة حقيقية وتنسيق حكومي فعّال".