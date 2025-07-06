اختار طريق الدم بإرادته..النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة .. فيديو

نشرت النيابة العامة مرافعة ممثلها في قضية سفاح المعمورة، علي صفحة النيابة العامة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وهي القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة.

أكد ممثل النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بإرادته، تحالف مع الشيطان وسلك دربًا مظلمًا".

وأضاف أن الجريمة لم تكن وليدة ظرف طارئ، بل ناتجة عن سبق إصرار، وقتل مبيت، وتخطيط جنائي مدروس، كما شدد على أن التقرير الطبي من مستشفى العباسية حسم الجدل بشأن أهليته الجنائية، ليبقى في وجه العدالة بلا عذر ولا تبرير.

وتابع ممثل النيابة في مرافعته: "نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان".

وأضاف: "لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم".

واكدت أن المتهم لم يُدفع لارتكاب جرائمه تحت وطأة ضغوط اجتماعية أو اقتصادية، بل اختار بإرادة كاملة طريق الدم، متحالفًا مع الشيطان، ليستحل أرواح من وضعوا ثقتهم فيه.

وأشارت النيابة إلى أن تقرير مستشفى العباسية أثبت تمتّع المتهم بكامل قواه العقلية وقت تنفيذ الجرائم، ما يقطع أي جدل حول مسؤوليته الجنائية.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، عن كل جريمة ارتكبها بحق من وضعوا فيه ثقتهم ودفعوا حياتهم ثمنًا لذلك.



يأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.