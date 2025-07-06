مفتي الجمهورية يزور رئيس محكمة النقض.. ويؤكد: دور وطني مشترك في دعم العدالة

استقبل القاضي الجليل عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك بمقر المحكمة، اليوم الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض المصرية.

جاء ذلك بحضور كل من القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية ، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض- الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض- مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام،

وقد أعرب فضيلته خلال اللقاء عن خالص تمنياته القاضي/ عاصم الغايش وتمنيات التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي/عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون، وإرساء دعائم الدولة الوطنية .