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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية

 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى العملات الإقتصاد القومى

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