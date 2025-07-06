القبض على شخص تعدى على طفليه بالضرب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على نجليه بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/6 تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم وبرفقتها الطفلان المشار إليهما "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وقررت أنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها تنامى إلى سمعها صوت إعتداء والد الطفلين "عاطل" - مقيم بذات العقار محل سكن المبلغة على طفليه بالضرب باستخدام قطعة خرطوم ، فقامت المبلغة بالتوجه للشقة واصطحابهما وتسليمها الطفلان لوالدتهما المقيمة بمحافظة الإسكندرية.

تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيامهما بكسر شاحن الهاتف المحمول خاصته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.