الداخلية تضبط 73 ألف مخالقة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 73704 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

مخالفتها قوانين المرور

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (744) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (355) سائق وإيجابية (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (36) محكوم عليه بإجمالى (136) حكم، كما تم التحفظ على (7) سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.