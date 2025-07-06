تفاصيل مصرع عامل غرقا أثناء الاستحمام بمياه فرع رشيد في الجيزة

تستمع جهات تحقيق شمال الجيزة، لأقوال أسرة عامل لقي مصرعه غرقا أثناء استحمامه في منشأة القناطر بالجيزة.

وتبين من المعاينة، أن الجثة لعامل يبلغ من العمر 22 عاما توفي نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد أي آثار عنف او إصابات ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق عامل 22 عاما أثناء استحمامه بمياه فرع رشيد بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثمان وجري نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.