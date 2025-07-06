انتظر الشرطة بجوار الجثمان.. شاب ينهي حياة عمّه داخل شقته في القاهرة لهذا السبب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب عشريني، لقيامه بطعن عمه وإنهاء حياته داخل مسكنه في منطقة المعصرة، جنوب القاهرة.

جريمة قتل داخل شقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات العثور على جثة رجل خمسيني مصاب بطعنة نافذة في القلب، ويرتدي كامل ملابسه، وبجواره نجل شقيقه ممسكًا بآلة حادة.

وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت قوات الأمن على المتهم، وتبيّن من التحقيقات الأولية وجود خلافات عائلية بينه وبين عمه، تطورت إلى مشاجرة انتهت بتسديد طعنة قاتلة أودت بحياة المجني عليه في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.