فوري في دقايق .. استخراج فيش جنائي من مول العرب وسيتي ستارز

يبحث الكثير عن طريقة استخراج فيش جنائي أونلاين والأماكن المتاحة سواء من أقرب قسم شرطة او استخراج فيش جنائي من المول مثل مول العرب وسيتي ستارز .

استخراج فيش أونلاين

إذا كنت ترغب في استخراج فيش جنائي أونلاين، يشترط أن يكون المتقدم قد سبق له تسجيل بصماته وبياناته بشكل رسمي سابقا عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة أو استخراج بطاقة الرقم القومي.

استخراج فيش جنائي مول العرب

اذهب إلى مول العرب ، وابحث عن مكتب الأحوال المدنية

قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

احصل على بصماتك الإلكترونية

ادفع الرسوم المقررة لاستخراج الفيش الجنائي واحصل عليه في نفس اليوم

استخراج فيش اونلاين

استخراج فيش وتشبيه أونلاين

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.

2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المسكنة.

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

5. تعبئة جميع البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش و التشبيه بدقة.

6. الضغط على «تسجيل الطلب».

7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

8.بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.



استخراج فيش جنائي من القسم

ولاستخراج فيش جنائي فوري من القسم واستلامه في اليوم نفسه، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه أولًا إلى مكتب الفيش والتشبيه بقسم الشرطة التابع له المواطن، أو التوجه إلى مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

- تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي فوري، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري.

- إحضار شهادة الميلاد، لمن هم أقل من سن الـ16 عامًا.

- دفع الرسوم المقررة لخدمة استخراج فيش جنائي مستعجل.

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي سيتي ستارز