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حوادث

استخراج فيش وتشبيه أونلاين.. الرابط والخطوات

استخراج فيش أونلاين
استخراج فيش أونلاين
رشا عوني

يبحث الكثير عن خطوات استخراج فيش أونلاين،   ويتيح وموقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات المميكنة، ويسهل على المواطنين استخراج الأوراق الرسمية مثل استخراج صحيفة الحالة الجنائية وتجديد بطاقة الرقم القومي.



استخراج فيش جنائي أونلاين

يمكنك استخراج فيش جنائي إلكتروني من خلال رابط موقع وزارة الداخلية من هنا حيث تتيح خدمة استخراج فيش جنائي وتجديد البطاقة الشخصية وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى. 

 

استخراج فيش اونلاين 

شرط استخراج فيش جنائي إلكتروني 

إذا كنت ترغب في استخراج فيش جنائي أونلاين، يشترط أن يكون المتقدم قد سبق له تسجيل بصماته وبياناته بشكل رسمي سابقا عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة أو استخراج بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين 2025

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.
2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المسكنة. 

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
5. تعبئة جميع البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش و التشبيه بدقة.
6. الضغط على «تسجيل الطلب».
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

8.بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

استخراج فيش جنائي 

الأوراق المطلوبة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية

  • تقديم إثبات شخصية مصري ساري (جواز السفر / بطاقة رقم قومي).
  • صورة شخصية حديثة (٤×٦).
  • ويتطلب استخراج صحيفة حالة جنائية الحضور بشكل شخصي، وفى بعض الأحوال، قد يتم طلب مستندات إضافية وفقاً للحالة.


شروط إصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل  مصر  بعد التحقق من مطابقة الرقم القومى.

- سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدمللصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.


صلاحية الصحيفة الجنائية

تمتد صلاحية صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ولا يجوز إجراء أي تعديل في البيانات. 

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