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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج كعب العمل 2025.. اعرف كيف تحصل عليه إلكترونيا

كعب عمل
كعب عمل
محمد غالي

يعد كعب العمل من المستندات الرسمية الأساسية التي تطلب عند التقدم للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد بمثابة إثبات رسمي على تسجيل المواطن كباحث عن عمل داخل قاعدة بيانات وزارة العمل.

كعب عمل

ويحرص العديد من المواطنين، خاصة الخريجين والشباب المقبلين على سوق العمل، على استخراج كعب العمل لضمان استكمال أوراق التقديم للوظائف في الجهات المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها.

استخراج كعب العمل أونلاين عبر موقع وزارة العمل

في إطار سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني، أتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل أونلاين، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب المباشر إلى مكاتب العمل في البداية.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيا:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
اختيار خدمة “تسجيل راغبي العمل” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة في حالة التسجيل لأول مرة.
تحديد جهة العمل المطلوبة (داخل مصر أو خارجها).
حفظ الطلب وتقديمه إلكترونيا.
التوجه في اليوم التالي إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لاستلام كعب العمل المطبوع.

خطوات الحصول على كعب العمل من مكتب العمل

كما يمكن للراغبين في استخراج كعب العمل بالطريقة التقليدية، التوجه مباشرة إلى مكتب العمل التابع لمحل إقامتهم وتقديم الأوراق المطلوبة، حيث يتولى الموظف المختص استكمال الإجراءات وتسليم كعب العمل بعد الانتهاء من الفحص.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

أولا: للحاصلين على مؤهل دراسي
أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.
مستند إثبات محل الإقامة ضمن نطاق المكتب.
أصل شهادة المؤهل الدراسي.
أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
الرقم التأميني.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي.

ثانيا: لغير الحاصلين على مؤهل
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
مستند يثبت محل الإقامة.
الرقم التأميني.
شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة.
رخصة مزاولة المهنة في حالة المهن التي تتطلب ترخيصا.

جهود حكومية لدعم الباحثين عن عمل

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الأوراق المطلوبة لسوق العمل، خاصة مع تزايد طلبات التوظيف في الداخل والخارج. 
 

كما تهدف وزارة العمل من خلال هذه الخدمة إلى دعم فئة الشباب والخريجين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في ربط الباحثين عن فرص عمل بالجهات والقطاعات المختلفة.

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