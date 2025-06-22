قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البطيخ؟
هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب تحدّث مع نتنياهو بعد الضربات على إيران
إعلامي يكشف سبب عرقلة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرتغالي باولو بينتو
إيران تؤكد وقوع هجمات على موقع فوردو النووي
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
وزير التموين يطلق بشرى سارة: لا مساس بسعر الخبز المدعوم رغم ارتفاع التكاليف
استخراج كعب العمل 2025.. خطوات الحصول عليه إلكترونيا
برلماني: تقدم مصر في جذب الاستثمارات يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
حكم من حلف بالله كذبًا.. الأزهر للفتوى يجيب
إيران: إخلاء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان قبل القصف الأمريكي
أكسيوس: ترامب أبلغ إسرائيل قبل ضرب المواقع النووية في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج كعب العمل 2025.. خطوات الحصول عليه إلكترونيا

كعب عمل
كعب عمل
محمد غالي

يعد كعب العمل من المستندات الرسمية الأساسية التي تطلب عند التقدم للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد بمثابة إثبات رسمي على تسجيل المواطن كباحث عن عمل داخل قاعدة بيانات وزارة العمل.

كعب عمل

كيفية استخراج كعب عمل

ويحرص العديد من المواطنين، خاصة الخريجين والشباب المقبلين على سوق العمل، على استخراج كعب العمل لضمان استكمال أوراق التقديم للوظائف في الجهات المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها.

استخراج كعب العمل أونلاين عبر موقع وزارة العمل

في إطار سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني، أتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل أونلاين، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب المباشر إلى مكاتب العمل في البداية.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيا:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
اختيار خدمة “تسجيل راغبي العمل” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة في حالة التسجيل لأول مرة.
تحديد جهة العمل المطلوبة (داخل مصر أو خارجها).
حفظ الطلب وتقديمه إلكترونيا.
التوجه في اليوم التالي إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لاستلام كعب العمل المطبوع.

خطوات الحصول على كعب العمل من مكتب العمل

كما يمكن للراغبين في استخراج كعب العمل بالطريقة التقليدية، التوجه مباشرة إلى مكتب العمل التابع لمحل إقامتهم وتقديم الأوراق المطلوبة، حيث يتولى الموظف المختص استكمال الإجراءات وتسليم كعب العمل بعد الانتهاء من الفحص.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

أولا: للحاصلين على مؤهل دراسي
أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.
مستند إثبات محل الإقامة ضمن نطاق المكتب.
أصل شهادة المؤهل الدراسي.
أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
الرقم التأميني.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي.

ثانيا: لغير الحاصلين على مؤهل
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
مستند يثبت محل الإقامة.
الرقم التأميني.
شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
شهادة خبرة إن وجدت.
شهادة قياس مستوى المهارة.
رخصة مزاولة المهنة في حالة المهن التي تتطلب ترخيصا.

جهود حكومية لدعم الباحثين عن عمل

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الأوراق المطلوبة لسوق العمل، خاصة مع تزايد طلبات التوظيف في الداخل والخارج.

كما تهدف وزارة العمل من خلال هذه الخدمة إلى دعم فئة الشباب والخريجين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في ربط الباحثين عن فرص عمل بالجهات والقطاعات المختلفة.

كعب عمل كعب عمل استخراج كعب عمل كيفية استخراج كعب عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

صورة ارشيفية

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

بعد موافقة الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

ترشيحاتنا

زكاة المال

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح

حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل

ما حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل؟ 10 معلومات فقهية عند دفن المتوفى

الوفاء بالنذر

هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد